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Тисячі протестувальників напали на посольство США в Іраку

Тисячі протестувальників напали на посольство США в Іраку

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Декілька тисяч демонстрантів атакували посольство США в Іраку у вівторок, 31 грудня, під час акції протесту проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтьских бойовиків на іракській території. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

“Тисячі протестувальників безперешкодно пройшли через блокпости, які відділяють так звану „зелену зону“ в Багдаді, де розташовані урядові об’єкти та дипломатичні представництва. Вони кричали „смерть Америці“, палили американські прапори та розмахували плакатами з закликом до закриття посольства США”, — пише видання.

Після цього демонстранти спробували прорватися на територію американського дипломатичного представництва, кидаючись пляшками з водою та розтрощивши камери спостереження у той час, як іракські правоохоронці намагалися відтіснити їх від посольства.

Спроба атакувати посольство відбулася після поховання загиблих від американського авіаудару по бойовиках шиїтського угруповання “Катаїб Хезболла”. Повітряні сили США завдали удару по позиціях угруповання у Сирії та Іраку 29 грудня.

Бомбардування стало відповіддю на загибель громадянина США під час обстрілу військової бази в Іраку 27 грудня. Загалом внаслідок ударів загинули 25 бойовиків.

Шиїтське угруповання “Катаїб Хезболла” діє на території Сирії та Іраку, є тісно пов’язаним з Іраном та отримує з цієї країни військову підтримку. Водночас Багдад толерує присутність угруповання на території власної країни.

В уряді Іраку заявили 31 грудня заявили, що атака США на позиції “Катаїб Хезболла” порушили суверенітет країни і поставила під загрозу відносини Вашингтона і Багдада. Такі дії “змушують Ірак переглянути свої відносини (з США. — Ред.) та їхні безпекові, політичні та юридичні рамки”, йдеться в урядовій заяві.

Раніше державний секретар США Майк Помпео заявлив, що авіаудари були повідомленням Ірану про те, що Вашингтон не толеруватиме дії Тегерана, які загрожують життю американських громадян.

Також повідомлялося, що в Іраку протестуючі захопили нафтове родовище в Нассирії.

Масові протести охопили Ірак з 1 жовтня. Активісти виступають проти корумпованих еліт, недостатніх заходів у питаннях боротьби з безробіттям, а також неефективного сектора державних послуг, через який, на думку демонстрантів, в країні гостро стоїть проблема поганого постачання будинків водою і електрикою. Протестуючі вимагають проведення реформи політичної системи.

З початку найбільших після 2003 року протестів в Іраку загинули близько 460 осіб, 25 тисяч були поранені.

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