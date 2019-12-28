Під час ракетного обстрілу військової бази в Іраку загинув американський контрактник

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Американський контрактник з-поміж цивільних загинув, кілька військовослужбовців отримали поранення в п’ятницю, коли по військовій базі був проведений ракетний обстріл. База розташована поруч з містом Кіркук на півночі Іраку. Про це йдеться в пресрелізі, поширеному штабом операції “Непохитна рішучість” (Operation Inherent Resolve, OIR), яку проводить в Іраку і Сирії коаліція на чолі з США, передає УНН із посиланням на CNN.