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Під час ракетного обстрілу військової бази в Іраку загинув американський контрактник

Під час ракетного обстрілу військової бази в Іраку загинув американський контрактник

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Американський контрактник з-поміж цивільних загинув, кілька військовослужбовців отримали поранення в п’ятницю, коли по військовій базі був проведений ракетний обстріл. База розташована поруч з містом Кіркук на півночі Іраку. Про це йдеться в пресрелізі, поширеному штабом операції “Непохитна рішучість” (Operation Inherent Resolve, OIR), яку проводить в Іраку і Сирії коаліція на чолі з США, передає УНН із посиланням на CNN.

Як наголошується в заяві, серед постраждалих — американські і іракські військові. Їх кількість не уточнюється. “Служби безпеки ... проводять розслідування”, — йдеться в повідомленні.

Раніше агентство Reuters з посиланням на іракську армію інформувало, що кілька ракет були випущені по базі поблизу Кіркуку, на якій знаходилися американські та іракські військовослужбовці, а також підрозділи місцевої поліції і антитерористичних служб. За даними Reuters, неподалік від бази була виявлена ​​пускова установка, з якої, імовірно, могли бути випущені ракети.

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