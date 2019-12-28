Під час ракетного обстрілу військової бази в Іраку загинув американський контрактник
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Американський контрактник з-поміж цивільних загинув, кілька військовослужбовців отримали поранення в п’ятницю, коли по військовій базі був проведений ракетний обстріл. База розташована поруч з містом Кіркук на півночі Іраку. Про це йдеться в пресрелізі, поширеному штабом операції “Непохитна рішучість” (Operation Inherent Resolve, OIR), яку проводить в Іраку і Сирії коаліція на чолі з США, передає УНН із посиланням на CNN.
Як наголошується в заяві, серед постраждалих — американські і іракські військові. Їх кількість не уточнюється. “Служби безпеки ... проводять розслідування”, — йдеться в повідомленні.
Раніше агентство Reuters з посиланням на іракську армію інформувало, що кілька ракет були випущені по базі поблизу Кіркуку, на якій знаходилися американські та іракські військовослужбовці, а також підрозділи місцевої поліції і антитерористичних служб. За даними Reuters, неподалік від бази була виявлена пускова установка, з якої, імовірно, могли бути випущені ракети.
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