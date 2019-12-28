Во время ракетного обстрела военной базы в Ираке погиб американский контрактник

Как отмечается в заявлении, среди пострадавших — американские и иракские военные. Их количество не уточняется. “Службы безопасности... проводят расследование”, — говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на иракскую армию информировало, что несколько ракет были выпущены по базе вблизи Киркуки, на которой находились американские и иракские военнослужащие, а также подразделения местной полиции и антитеррористических служб. По данным Reuters, неподалеку от базы была обнаружена пусковая установка, с которой, вероятно, могли быть выпущены ракеты.

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