Во время ракетного обстрела военной базы в Ираке погиб американский контрактник
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Американский контрактник среди гражданских погиб, несколько военнослужащих получили ранения в пятницу, когда по военной базе был проведен ракетный обстрел. База расположена рядом с городом Киркук на севере Ирака. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном штабом операции “Несокрушимая решительность” (Operation Inherent Resolve, OIR), которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США, передает УНН со ссылкой на CNN.
Как отмечается в заявлении, среди пострадавших — американские и иракские военные. Их количество не уточняется. “Службы безопасности... проводят расследование”, — говорится в сообщении.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на иракскую армию информировало, что несколько ракет были выпущены по базе вблизи Киркуки, на которой находились американские и иракские военнослужащие, а также подразделения местной полиции и антитеррористических служб. По данным Reuters, неподалеку от базы была обнаружена пусковая установка, с которой, вероятно, могли быть выпущены ракеты.
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