Трамп вимагає від Росії, Сирії та Ірану припинити вбивства цивільних в Сирії

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп у четвер, 26 грудня, застеріг Росію, Сирію та Іран від вбивств цивільних у сирійській провінції Ідліб. Про це він написав у соціальній мережі Twitter, передає УНН.