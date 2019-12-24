Через авіаудар Росії на північному заході Сирії загинули щонайменше 10 цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Щонайменше 10 людей, в тому числі шестеро — діти, загинули 24 грудня на північному заході Сирії в результаті завданого російськими військовими силами авіаудару. Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на “Сирійську обсерваторію з прав людини”, передає УНН.
За даними моніторингової групи, авіаудар був завданий по школі в селі Джубас у провінції Ідліб, де перебували внутрішньо переміщені особи.
Сирійські урядові сили за підтримки російських військових проводять новий наступ на Ідліб, почавши операцію із масового виходу мирних жителів із цієї провінції у більш безпечні райони поблизу турецького кордону.
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Як повідомила агенція AFP, сирійські війська зараз перебувають менш ніж за чотири кілометри від Маарат ен-Нууман, великого міста, утримуваного повстанцями. Через це місто проходить ключове шосе, що з’єднує столицю країни Дамаск із найбільшим містом Сирії Алеппо. Безпосередньою метою урядових сил, як вважається, є відкриття автомагістралі, що була закрита повстанцями в 2012 році.
У провінції Ідліб проживає близько 3 мільйонів мирних жителів. ООН заявляє, що більш ніж половина цивільних покинули Ідліб через постійні авіаудари і ескалацію бойових дій в цьому районі.
Російська військова кампанія в Сирії почалася 30 вересня 2015 року. Міжнародна коаліція на чолі зі США неодноразово звинувачувала Москву в підтримці режиму Башара Асада. Країни Заходу звинувачують його в масових порушеннях прав людини.