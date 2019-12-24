Из-за авиаудара России на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 10 гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. По меньшей мере 10 человек, в том числе шестеро — дети, погибли 24 декабря на северо-западе Сирии в результате нанесенного российскими военными силами авиаудара. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на “Сирийскую обсерваторию по правам человека”, передает УНН.
По данным мониторинговой группы, авиаудар был нанесен по школе в селе Джубас в провинции Идлиб, где находились внутренне перемещенные лица.
Сирийские правительственные силы при поддержке российских военных проводят новое наступление на Идлиб, начав операцию по массовому выходу мирных жителей из этой провинции в более безопасные районы вблизи турецкой границы.
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Как сообщило агентство AFP, сирийские войска сейчас находятся менее чем в четырех километрах от Маараф эн-Нууман, большого города, удерживаемого мятежниками. Сквозь этот город проходит ключевое шоссе, соединяющее столицу страны Дамаск с крупнейшим городом Сирии Алеппо. Непосредственной целью правительственных сил, как считается, является открытие автомагистрали, которая была закрыта повстанцами в 2012 году.
В провинции Идлиб проживает около 3 миллионов мирных жителей. ООН заявляет, что более половины гражданских покинули Идлиб из-за постоянных авиаударов и эскалации боевых действий в этом районе.
Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Международная коалиция во главе с США неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима Башара Асада. Страны Запада обвиняют его в массовых нарушениях прав человека.