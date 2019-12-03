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У Сирії в результаті російських авіаударів загинули 15 мирних жителів

У Сирії в результаті російських авіаударів загинули 15 мирних жителів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Сирії щонайменше 15 цивільних осіб були вбиті 2 грудня авіаударами, яких завдала сирійська та російська авіація в провінції Ідліб на північному заході країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

За даними "Сирійської обсерваторії прав людини", 13 людей загинуло під час обстрілу ринку в місті Маарет аль-Нуман, яке межує з Туреччиною та переважно утримується опозиційними силами. Ще 18 людей отримали поранення, більшість із них - у важкому стані.

Одна людина, за даними Обсерваторії, загинула в Саракебі у південно-східній частині Ідлібу, ще одна - у селищі Аль-Сарман поблизу Маарет ал-Нуман.

Голова організації Рамі Абдель Рахман додав, що російські літаки також завдали ударів по селищу Кфар Сіджна на південь від міста Ідліб.

Нагадаємо, у Сирії вибухнуло авто: 15 осіб загинули, 30 - поранені.

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