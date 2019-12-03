У Сирії в результаті російських авіаударів загинули 15 мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Сирії щонайменше 15 цивільних осіб були вбиті 2 грудня авіаударами, яких завдала сирійська та російська авіація в провінції Ідліб на північному заході країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
За даними "Сирійської обсерваторії прав людини", 13 людей загинуло під час обстрілу ринку в місті Маарет аль-Нуман, яке межує з Туреччиною та переважно утримується опозиційними силами. Ще 18 людей отримали поранення, більшість із них - у важкому стані.
Одна людина, за даними Обсерваторії, загинула в Саракебі у південно-східній частині Ідлібу, ще одна - у селищі Аль-Сарман поблизу Маарет ал-Нуман.
Голова організації Рамі Абдель Рахман додав, що російські літаки також завдали ударів по селищу Кфар Сіджна на південь від міста Ідліб.
Нагадаємо, у Сирії вибухнуло авто: 15 осіб загинули, 30 - поранені.