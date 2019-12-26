Уряд Лівії попросив Туреччину про військову підтримку

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Визнаний на міжнародному рівні уряд національної єдності Лівії у четвер, 26 грудня, офіційно попросив Туреччину про “повітряну, сухопутну та морську” військову підтримку, щоб відбити наступ на Триполі з боку “Лівійської національної армії” (ЛНА) на чолі з Халіфою Хафтаром. Про це повідомляє УНН спираючись на DW та агентство новин Reuters, яке посилається на неназваного представника уряду.