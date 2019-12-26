Правительство Ливии попросило Турцию о военной поддержке
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Признанное на международном уровне правительство национального единства Ливии в четверг, 26 декабря, официально попросило Турцию про “воздушную, сухопутную и морскую” военную поддержку, чтобы отразить наступление на Триполи со стороны “Ливийской национальной армии” (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром. Об этом сообщает УНН опираясь на DW и агентство новостей Reuters, которое ссылается на неназванного представителя правительства.
Как сообщил ранее в этот день министр внутренних дел правительства национального единства Фати Башагха, Хафтар предоставил иностранным силам доступ к военным базам в Ливии. “Если это будет продолжаться, мы имеем право защищать Триполи, и мы официально попросим турецкое правительство о военной поддержке”, — сказал он журналистам в Тунисе, цитирует агентство новостей AFP.
В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 26 декабря, что Анкара направит войска в Ливию в поддержку международно признанного правительства. Проект соответствующего решения будет подан в парламент страны в начале следующего месяца. Эрдоган заверил, что его страна “примет” обращение от Ливии, а соответствующее решение турецкий парламент может принять 8 или 9 января, передает информагентство dpa.
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Пока неизвестно, какие именно турецкие войска могут быть отправлены в Ливию. Турция подписала меморандум о военном сотрудничестве с правительством Ливии в прошлом месяце. Он позволяет Анкаре разместить своих военных инструкторов и вооружения в Ливии по запросу правительства этой страны. Для отправки боевых подразделений Эрдогану нужно согласие парламента.
Как сообщалось, 4 апреля командующий самопровозглашенной “Ливийской национальной армии” Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на столицу страны Триполи. Несмотря на контрнаступление, объявленнное 20 апреля силами признанного международным сообществом правительства в Ливии, интенсивные бои вокруг города не утихают. 12 декабря Халифа Хафтар объявил о наступлении в центр Триполи и “решающую битву” за столицу страны.
На сегодня в Ливии сохраняется двоевластие. На западе страны в столице Триполи находится сформированное при поддержке ООН правительство национального единства. Зато на востоке, в городе Тобрук, расположенный парламент. Власть в этой части страны функционирует независимо от Триполи и опирается на ЛНА во главе с Халифой Хафтаром. Он получает военную поддержку со стороны Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Эксперты говорят и о поддержке Хафтара Москвой.