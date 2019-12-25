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Генсек ООН закликав припинити бойові дії на північному заході Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликає негайно припинити бойові дії на північному заході Сирії, де в результаті наступу урядових військ минулого тижня десятки тисяч людей були змушені покинути свої будинки. Про це пише Голос Америки, передає УНН.

Прессекретар Гутерріша заявив в понеділок, що він “стривожений масштабами військової операції і повідомленнями про атаки на евакуаційні маршрути, в той час як мирні жителі намагаються втекти на північ в пошуках безпечного місця”.

Сирійський уряд намагається повернути контроль над провінцією Ідліб — останнім районом, який залишається під управлінням повстанців в громадянській війні, що почалася в 2011 році.

В Ідлібі проживають три мільйони чоловік. Багато з них переїхали туди в спробі врятуватися від насильства в інших районах країни.

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За підтримки російської авіації сирійські війська з минулого тижня розвивають наступ і вже перехопили контроль над деякими містами, просуваючись до стратегічного міста Маарат ан-Нуман.

Проте, як повідомляє моніторингова група “Сирійська обсерваторія з прав людини”, через авіаудари Росії на північному заході Сирії загинули щонайменше 10 цивільних, шестеро загиблих — діти.

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