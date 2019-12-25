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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 33897 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 119692 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Генсек ООН призвал прекратить боевые действия на северо-западе Сирии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает немедленно прекратить боевые действия на северо-западе Сирии, где в результате наступления правительственных войск на прошлой неделе десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Пресс-секретарь Гутерриша заявил в понедельник, что он “встревожен масштабами военной операции и сообщениями об атаках на эвакуационные маршруты, в то время как мирные жители пытаются бежать на север в поисках безопасного места”.

Сирийское правительство пытается вернуть контроль над провинцией Идлиб — последним районом, который остается под управлением повстанцев в гражданской войне, начавшейся в 2011 году.

В Идлибе проживают три миллиона человек. Многие из них переехали туда в попытке спастись от насилия в других районах страны.

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При поддержке российской авиации сирийские войска с прошлой недели развивают наступление и уже перехватили контроль над некоторыми городами, продвигаясь к стратегическому городу Маарафу ан-Нуману.

Однако, как сообщает мониторинговая группа “Сирийская обсерватория по правам человека”, из-за авиаударов России на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 10 гражданских, шестеро погибших — дети.

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