Генсек ООН призвал прекратить боевые действия на северо-западе Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает немедленно прекратить боевые действия на северо-западе Сирии, где в результате наступления правительственных войск на прошлой неделе десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.
Пресс-секретарь Гутерриша заявил в понедельник, что он “встревожен масштабами военной операции и сообщениями об атаках на эвакуационные маршруты, в то время как мирные жители пытаются бежать на север в поисках безопасного места”.
Сирийское правительство пытается вернуть контроль над провинцией Идлиб — последним районом, который остается под управлением повстанцев в гражданской войне, начавшейся в 2011 году.
В Идлибе проживают три миллиона человек. Многие из них переехали туда в попытке спастись от насилия в других районах страны.
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При поддержке российской авиации сирийские войска с прошлой недели развивают наступление и уже перехватили контроль над некоторыми городами, продвигаясь к стратегическому городу Маарафу ан-Нуману.
Однако, как сообщает мониторинговая группа “Сирийская обсерватория по правам человека”, из-за авиаударов России на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 10 гражданских, шестеро погибших — дети.