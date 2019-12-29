В Іраку протестуючі захопили нафтове родовище в Нассирії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Група протестуючих в Іраку зайняла територію нафтового родовища Нассирія на півдні країни. У суботу, 28 грудня, загарбники вимагали від обслуговуючого персоналу відключити електроенергію на нафтопромислі і припинити всі роботи. Про це пише DW, передає УНН.
У Нассирії виробляється близько 90 тисяч барелів нафти в день. Економіка Іраку залежить від нафтопромислів, що дають близько 90 відсотків коштів до держбюджету, зазначає Reuters. За обсягами сировини, що видобувається країна посідає друге місце в Організації країн — експортерів нафти (ОПЕК).
Раніше в той же день повідомлялося про інцидент на півночі Іраку біля міста Кіркук, де ракетному обстрілу піддалася військова база К1. Були випущені не менше восьми ракет, в результаті обстрілу загинув один американський інструктор. Ще кілька американських і іракських військових отримали поранення.
Про причетність до атаки поки ніхто не заявив. В даному районі спостерігається активність бойовиків терористичного угрупування “Ісламська держава”. Крім того, останнім часом на бази, де знаходяться американські військовослужбовці, почастішали атаки з боку проіранських угруповань.
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Масові протести охопили Ірак з 1 жовтня. Активісти виступають проти корумпованих еліт, недостатніх заходів у питаннях боротьби з безробіттям, а також неефективного сектора державних послуг, через який, на думку демонстрантів, в країні гостро стоїть проблема поганого постачання будинків водою і електрикою. Протестуючі вимагають проведення реформи політичної системи.
З початку найбільших після 2003 року протестів в Іраку загинули близько 460 осіб, 25 тисяч були поранені.
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