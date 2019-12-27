В Іраку протестуючі підпалили консульство Ірану: щонайменше 35 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. В Іраку протестуючі увірвалися в іранське консульство в іракському місті Наджаф і підпалили всю будівлю. За повідомленнями, поліція відкрила вогонь по натовпу, але не змогла запобігти порушенню. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
“Іракська влада оголосила комендантську годину в священному місті Наджаф після того, як група протестувальників проникла в іранське консульство і розпочала пожежу в середу ввечері”, — сказано у повідомленні.
Співробітники консульства в південному іракському місті були евакуйовані до правопорушення, повідомили джерела в поліції і цивільної оборони. Однак інформаційне агентство AP із посиланням на представника поліції пише, що одна людина була убита і, щонайменше, 35 осіб були поранені тоді, коли сили безпеки відкрили бойові постріли в сторону натовпа.
Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило уряд Іраку в тому, що він не захистив дипломатичну місію.
Нагадаємо, протести в Іраку розпочалися 1 жовтня. Жертвами безладів і сутичок в Іраку між мітингарями й силовиками стали, за останніми даними, майже 460 осіб. Ще близько 20 тисяч людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Така значна кількість убитих і поранених пояснюється в першу чергу тим, що силовики, а також бійці проурядових шиїтських напіввійськових формувань нерідко відкривали по протестувальниках вогонь бойовими набоями.