В Іраку протестуючі підпалили консульство Ірану: щонайменше 35 поранених

КИЇВ. 27 грудня. УНН. В Іраку протестуючі увірвалися в іранське консульство в іракському місті Наджаф і підпалили всю будівлю. За повідомленнями, поліція відкрила вогонь по натовпу, але не змогла запобігти порушенню. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.