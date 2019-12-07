Під час стрілянини в столиці Іраку загинули 16 демонстрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Невідомі озброєні особи в п'ятницю напали на демонстрантів в столиці Іраку Багдаді, в результаті загинули 16 осіб, ще 47 отримали поранення. Про це виданню Xinhuanet повідомило джерело в іракській поліції, який побажав залишитися невідомим, передає УНН.
За його словами, в п'ятницю ввечері група невідомих під'їхала до площі Халяні в центрі міста і відкрила стрілянину по натовпу учасників акції протесту.
На даний момент число жертв досягло 16 осіб, ще 47 постраждали. Кілька тяжкопоранених доставили в лікарню. Повідомляється, що нападники, залишаючи місце злочину, підпалили прилеглі будівлі.
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Нагадаємо, що з жовтня в Іраку тривають протести проти корупції, погіршення рівня життя і високого рівня безробіття. Президент Іраку Бархам Салех 31 жовтня заявив, що влада працює над новим законом про вибори і реструктуризацією виборчої комісії. Глава держави підкреслив, що схвалить дострокові вибори після завершення відповідної роботи.