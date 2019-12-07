Во время стрельбы в столице Ирака погибли 16 демонстрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Неизвестные вооруженные лица в пятницу напали на демонстрантов в столице Ирака Багдаде, в результате погибли 16 человек, еще 47 получили ранения. Об этом изданию Xinhuanet сообщил источник в иракской полиции, пожелавший остаться неизвестным, передает УНН.
По его словам, в пятницу вечером группа неизвестных подъехала к площади Халяни в центре города и открыла стрельбу по толпе участников акции протеста.
На данный момент число жертв достигло 16 человек, еще 47 пострадали. Несколько тяжелораненых доставили в больницу. Сообщается, что нападавшие, оставляя место преступления, подожгли прилегающие здания.
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Напомним, что с октября в Ираке продолжаются протесты против коррупции, ухудшение уровня жизни и высокого уровня безработицы. Президент Ирака Бархам Салех 31 октября, заявил, что власть работает над новым законом о выборах и реструктуризацией избирательной комиссии. Глава государства подчеркнул, что одобрит досрочные выборы после завершения соответствующей работы.