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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 67553 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 38269 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 86267 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 110901 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 143073 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 145857 просмотра

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Актуальное
Во время стрельбы в столице Ирака погибли 16 демонстрантов

Во время стрельбы в столице Ирака погибли 16 демонстрантов

Киев  •  УНН

 • 10513 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Неизвестные вооруженные лица в пятницу напали на демонстрантов в столице Ирака Багдаде, в результате погибли 16 человек, еще 47 получили ранения. Об этом изданию Xinhuanet сообщил источник в иракской полиции, пожелавший остаться неизвестным, передает УНН.

По его словам, в пятницу вечером группа неизвестных подъехала к площади Халяни в центре города и открыла стрельбу по толпе участников акции протеста.

На данный момент число жертв достигло 16 человек, еще 47 пострадали. Несколько тяжелораненых доставили в больницу. Сообщается, что нападавшие, оставляя место преступления, подожгли прилегающие здания.

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Напомним, что с октября в Ираке продолжаются протесты против коррупции, ухудшение уровня жизни и высокого уровня безработицы. Президент Ирака Бархам Салех 31 октября, заявил, что власть работает над новым законом о выборах и реструктуризацией избирательной комиссии. Глава государства подчеркнул, что одобрит досрочные выборы после завершения соответствующей работы.

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