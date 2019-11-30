В Іраку тривають антиурядові протести попри заяву прем'єра про відставку

КИЇВ. 1 грудня. УНН. У столиці Іраку Багдаді та на півдні країни тисячі людей знову вийшли на антиурядові акції протесту. Під час виступів у суботу, 30 листопада, знову дійшло до сутичок між мітингарями та правоохоронцями. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР і DW.