В Іраку тривають антиурядові протести попри заяву прем'єра про відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У столиці Іраку Багдаді та на півдні країни тисячі людей знову вийшли на антиурядові акції протесту. Під час виступів у суботу, 30 листопада, знову дійшло до сутичок між мітингарями та правоохоронцями. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР і DW.
За даними неназваних представників влади Іраку, під час безладів цього дня щонайменше двоє осіб загинули, ще кілька десятків отримали поранення.
У місті Ен-Наджаф силовики відкрили по мітингарях вогонь бойовими набоями, внаслідок чого загинули двоє людей, ще 15 отримали поранення.
У столиці країни Багдаді правоохоронці застосували бойові набої та сльогозінний газ, щоб відтіснити протестувальників з моста аль-Ахрар. При цьому щонайменше 11 мітингарів були поранені, повідомив AP чиновник на умовах анонімності.
Є також повідомлення про як мінімум 16 поранених у розташованому на півдні країни місті Насирія. Тут учасники антиурядових протестів намагалися увірватися в місцеве управління поліції, вони блокували мости та палили шини. У відповідь на їхні дії силовики застосували бойові набої, передає агенція новин dpa з посиланням на слова очевидців.
Один з очевидців розповів, що двоє поліцейських у Насирії отримали поранення після вистрілів, які здійснив невідомий чоловік на мотоциклі.
Протести в Іраку тривають попри оголошений напередодні прем'єр-міністром країни Аділем Абдул-Махді намір піти у відставку. 1 грудня парламент має зібратися на засідання, де голосуватиме щодо відставки прем'єра.
Нагадаємо, жертвами безладів та сутичок у Іраку між мітингарями й силовиками стало понад 400 осіб. Акції протесту розпочалися в Іраку 1 жовтня 2019 року.