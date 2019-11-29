Прем'єр-міністр Іраку оголосив про відставку через протести
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Іраку Абдель Махді повідомив, що має намір піти у відставку зі своєї посади. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт прем'єр-міністра.
Своє рішення Махді пояснив тим, що в країні тривають масові заворушення, в результаті яких загинули люди. Прем'єр-міністр також зазначив, що він взяв до уваги звернення релігійних лідерів країни, які закликали зупинити кровопролиття в Іраку.
Нагадаємо, протести в столиці Іраку йдуть з початку жовтня. За цей час в зіткненнях з поліцією загинуло 380 осіб. Основною вимогою мітингувальників є відставка уряду. Протестуючі також виступають проти безробіття, злиднів і корупції.