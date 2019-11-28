За день протестів в Іраку силовики вбили кілька десятків мітингарів

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Десятки людей загинули під час протестів у Іраку в четвер, 28 листопада. У місті Насирія на півдні країни сили безпеки відкрили вогонь по протестувальниках, коли ті перекрили міст, а згодом зібралися біля поліцейського відділку. Внаслідок дій правоохоронців, за даними агентства Reuters, загинули щонайменше 29 людей, передає УНН, зокрема, посилаючись на DW.