За день протестів в Іраку силовики вбили кілька десятків мітингарів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Десятки людей загинули під час протестів у Іраку в четвер, 28 листопада. У місті Насирія на півдні країни сили безпеки відкрили вогонь по протестувальниках, коли ті перекрили міст, а згодом зібралися біля поліцейського відділку. Внаслідок дій правоохоронців, за даними агентства Reuters, загинули щонайменше 29 людей, передає УНН, зокрема, посилаючись на DW.
Інформагентство dpa із посиланням на місцевих лікарів повідомляє про щонайменше 25 вбитих та 224 поранених, багато з яких перебувають у тяжкому стані.
У місті було запроваджено комендантську годину. Утім, попри цей крок, на вулиці Насирії ввечері 28 листопада вийшли тисячі людей для поховання вбитих правоохоронцями.
Ще четверо людей загинули у Багдаді, де силовики обстрілювали мітингарів поблизу мосту через річку Тигр з вогнепальної зброї, а також застосовували гумові кулі. В сутичках у місті Ен-Наджаф, де протестувальники підпалили іранське консульство, упродовж дня загинули ще двоє людей.
Тим часом міністерство закордонних справ Ірану засудило напад на консульство країни в Ен-Наджафі. Тегеран вимагає “твердої відповіді уряду Іраку щодо агресорів”.
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Проурядове шиїтське ополчення “Сили народної мобілізації” заявило, що заворушення у Ен-Наджафі становлять загрозу для шиїтського духовенства. Бойовики застосовуватимуть силу проти тих, хто загрожуватиме шиїтському духовному лідеру аятоллі Алі Сістані.
“Ми відріжемо руку тому, хто спробує наблизитися до Алі Сістані”, — йдеться у заяві воєнізованого руху.
Тим часом шиїтський імам Муктада ас-Садр знов закликав уряд піти у відставку та попередив протестувальників, які підпалили іранське консульство, що вони ризикують спровокувати насильство з боку влади щодо себе. Якщо уряд не піде у відставку, це стане “початком кінця Іраку”, наголосив він, цитує агентство Reuters.
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Як повідомлялося, протести в Іраку спалахнули 1 жовтня у Багдаді і поширилися на інші міста в країні. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема, відключення електроенергії та нестачі води.