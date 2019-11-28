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В Іраку протестувальники підпалили консульство Ірану

В Іраку протестувальники підпалили консульство Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Під час антиурядових протестів у іракському місті Наджаф, група невідомих підпалила консульство Ірану. Про це повідомляє ВВС, інформує УНН.

"Протестуючі штурмували консульство та, зрештою, підпалили його, незважаючи на спроби залякувань з боку поліції. Протестувальники скандували "геть Іран з Іраку", коли полум'я охопило будівлю. Співробітникам консульства вдалося втекти безпосередньо перед тим, як (у консульство - ред.) ввірвалися протестувальники", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже другий напад на іранське консульство в Іраку цього місяця. За цей же період під час протестів щонайменше 344 людини загинули.

"Люди вимагають боротьби з корупцією, збільшення кількість робочих місць та покращення якості державних послуг. Найбільше демонстрацій відбуваються на півдні країни та в столиці Іраку - у Багдаді. Демонстранти звинувачують Тегеран у втручанні у внутрішні справи країни", - зазначають у ВВС.

Як повідомлялося раніше в УНН, під час протестів в Іраку загинули щонайменше 13 людей.

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