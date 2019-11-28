В Ираке протестующие подожгли консульство Ирана

"Протестующие штурмовали консульство и, наконец, подожгли его, несмотря на попытки их запугивания со стороны полиции. Протестующие скандировали "долой Иран из Ирака", когда пламя охватило здание. Сотрудникам консульства удалось убежать непосредственно перед тем, как (в консульство - ред. ) ворвались протестующие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второе нападение на иранское консульство в Ираке в этом месяце. За этот же период во время протестов не менее 344 человека погибли.

"Люди требуют прекращения коррупции, увеличения количества рабочих мест и улучшения качества государственных услуг. Самые большие демонстрации происходят на юге страны и в столице Ирака - в Багдаде. Демонстранты обвиняют Тегеран во вмешательстве во внутренние дела страны", - отмечают в ВВС.

Как сообщалось ранее в УНН, во время протестов в Ираке погибли по меньшей мере 13 человек.