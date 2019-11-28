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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 42022 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108508 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100424 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107737 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118448 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147708 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148250 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Ираке протестующие подожгли консульство Ирана

В Ираке протестующие подожгли консульство Ирана

Киев  •  УНН

 • 11149 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Во время антиправительственных протестов в иракском городе Наджаф, группа неизвестных подожгла консульство Ирана. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

"Протестующие штурмовали консульство и, наконец, подожгли его, несмотря на попытки их запугивания со стороны полиции. Протестующие скандировали "долой Иран из Ирака", когда пламя охватило здание. Сотрудникам консульства удалось убежать непосредственно перед тем, как (в консульство - ред. ) ворвались протестующие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второе нападение на иранское консульство в Ираке в этом месяце. За этот же период во время протестов не менее 344 человека погибли.

"Люди требуют прекращения коррупции, увеличения количества рабочих мест и улучшения качества государственных услуг. Самые большие демонстрации происходят на юге страны и в столице Ирака - в Багдаде. Демонстранты обвиняют Тегеран во вмешательстве во внутренние дела страны", - отмечают в ВВС.

Как сообщалось ранее в УНН, во время протестов в Ираке погибли по меньшей мере 13 человек.

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