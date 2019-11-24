Під час протестів в Іраку загинули щонайменше 13 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Щонайменше 13 людей загинули, ще 150 отримали поранення в неділю на півдні Іраку в ході зіткнень протестуючих з поліцією. Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на владу республіки, передає УНН.
Представники керівництва країни назвали минулий день “одним з найгірших” за весь час антиурядових демонстрацій на півдні країни, що тривають вже близько двох місяців.
Раніше УНН писав про 7 загиблих під час протестів.
Нагадаємо, що протести в Іраку спалахнули 1 жовтня у Багдаді і поширилися на інші міста країни. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема відключення електроенергії та нестачі води. Від початку протестів в країні загинули понад 255 людей.