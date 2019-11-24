Во время протестов в Ираке по меньшей мере погибли 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. По меньшей мере 13 человек погибли, еще 150 получили ранения в воскресенье на юге Ирака в ходе столкновений протестующих с полицией. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на власти республики, передает УНН.
Представители руководства страны назвали прошедший день “одним из худших” за все время антиправительственных демонстраций на юге страны, что продолжаются уже около двух месяцев.
Ранее УНН писал о 7 погибших во время протестов.
Напомним, что протесты в Ираке вспыхнули 1 октября во Багдаде и распространились на другие города страны. Протестующие выступают против безработицы, коррупции в правительстве и низкого качества услуг, в частности отключение электроэнергии и нехватки воды. С начала протестов в стране погибли более 255 человек.