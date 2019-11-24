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В Іраку в протестах загинуло ще семеро людей

В Іраку в протестах загинуло ще семеро людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Щонайменше семеро протестувальників загинули в сутичках із силовиками в Багдаді та іракських провінціях. Поліцейські стріляють справжніми кулями та застосовують сльозогінний газ, повідомляє УНН із посиланням на DW.

Про загибель протестувальників поінформували зі столиці Іраку Багдада, а також з провінцій Басра, Дхі-Кар, Кербела, Насірія. Там силовики застосовують справжні кулі і сльозогінний газ.

Ще понад 300 протестувальників отримали поранення. Попри це, значна кількість людей все одно вийшла на вулиці у Багдаді та інших іракських регіонах, розповідають очевидці. Уряд країни ще не прокоментував нову інформацію про загиблих та поранених.

Нагадаємо, що протести в Іраку спалахнули 1 жовтня у Багдаді і поширилися на інші міста країни. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема відключення електроенергії та нестачі води. Від початку протестів в країні загинули понад 255 людей.

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