В Іраку в протестах загинуло ще семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Щонайменше семеро протестувальників загинули в сутичках із силовиками в Багдаді та іракських провінціях. Поліцейські стріляють справжніми кулями та застосовують сльозогінний газ, повідомляє УНН із посиланням на DW.
Про загибель протестувальників поінформували зі столиці Іраку Багдада, а також з провінцій Басра, Дхі-Кар, Кербела, Насірія. Там силовики застосовують справжні кулі і сльозогінний газ.
Ще понад 300 протестувальників отримали поранення. Попри це, значна кількість людей все одно вийшла на вулиці у Багдаді та інших іракських регіонах, розповідають очевидці. Уряд країни ще не прокоментував нову інформацію про загиблих та поранених.
Нагадаємо, що протести в Іраку спалахнули 1 жовтня у Багдаді і поширилися на інші міста країни. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема відключення електроенергії та нестачі води. Від початку протестів в країні загинули понад 255 людей.