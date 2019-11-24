В Ираке в протестах погибло еще семь человек

О гибели протестующих сообщили из столицы Ирака Багдада, а также из провинций Басра, Дхи-Кар, Кербела, Насирия. Там силовики применяют настоящие пули и слезоточивый газ.

Еще более 300 протестующих получили ранения. Несмотря на это, значительное количество людей все равно вышло на улицы в Багдаде и других иракских регионах, рассказывают очевидцы. Правительство страны еще не прокомментировало новую информацию о погибших и раненых.

Напомним, что протесты в Ираке вспыхнули 1 октября в Багдаде и распространились на другие города страны. Протестующие выступают против безработицы, коррупции в правительстве и низкого качества услуг, в частности отключение электроэнергии и нехватки воды. С начала протестов в стране погибли более 255 человек.