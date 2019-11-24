Віце-президент США Пенс несподівано прибув до Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Віце-президент США Майк Пенс прибув до Іраку. Про його поїздку не було оголошено заздалегідь. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода і Reuters.
За повідомленнями агентств, Пенс прилетів на авіабазу в провінції Анбар на заході Іраку, де розквартировані американські військовослужбовці.
Агентство Reuters з посиланням на джерела стверджувало, що головна мета візиту Пенса - підняти бойовий дух американських військових та їхніх союзників по боротьбі з джихадистами, сирійських курдів.
Віце-президент поговорив по телефону з прем'єр-міністром Іраку. Поки неясно, чи зустрінеться він з ким-небудь з керівництва країни.
Нагадаємо, в країні вже другий місяць тривають масові протести, в суботу в зіткненнях в Багдаді загинув демонстрант. Протести не пов'язані з присутністю в країні американських військових.