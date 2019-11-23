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Кількість загиблих через протести в Іраку зросла до 340

Кількість загиблих через протести в Іраку зросла до 340

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Внаслідок сутичок між поліцейськими і протестувальниками в Іраку кількість загиблих зросла до 340, ще 61 людина була поранена. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

"Кількість загиблих внаслідок сутичок між поліцейськими та протестувальниками в Іраку зросла до 340, за даними поліцейських та медиків, ще 61 людина отримала поранення", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що 22 листопада співробітники безпекових служб знову зіткнулися з мітингувальниками на центральному мосту в Багдаді. Двоє учасників протестів загинули від куль, ще двоє – від прямого попадання каністрою зі сльозогінним газом.

"Поблизу міста Басра на півдні Іраку правоохоронці застосували силу, щоб відкрити доступ до головного порту країни Умм-Каср. Протестувальники блокували його протягом п’яти днів. Робота порту досі не відновлена в повному обсязі", - зазначили в ЗМІ.

Нагадаємо, з жовтня в Іраку тривають протести проти корупції, погіршення рівня життя і високого рівня безробіття. Президент Іраку Бархам Салех 31 жовтня заявив, що влада працює над новим законом про вибори і реструктуризацією виборчої комісії. Глава держави підкреслив, що схвалить дострокові вибори після завершення відповідної роботи.

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