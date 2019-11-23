Число погибших из-за протестов в Ираке возросло до 340

"Количество погибших в результате столкновений между полицейскими и протестующими в Ираке возросло до 340, по данным полицейских и медиков, еще 61 человек получил ранения", - говорится в сообщении.

Указано, что 22 ноября сотрудники безопасности служб снова столкнулись с митингующими на центральном мосту в Багдаде. Двое участников протестов погибли от пуль, еще двое - от прямого попадания канистрой со слезоточивым газом.

"Вблизи города Басра на юге Ирака правоохранители применили силу, чтобы открыть доступ к главному порту страны Умм-Каср. Протестующие блокировали его в течение пяти дней. Работа порта до сих пор не восстановлена в полном объеме", - отметили в СМИ.

Напомним, с октября в Ираке продолжаются протесты против коррупции, ухудшения уровня жизни и высокого уровня безработицы. Президент Ирака Бархам Салех 31 октября заявил, что власть работает над новым законом о выборах и реструктуризацией избирательной комиссии. Глава государства подчеркнул, что одобрит досрочные выборы после завершения соответствующей работы.