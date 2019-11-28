За день протестов в Ираке силовики убили несколько десятков митингующих

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Десятки людей погибли во время протестов в Ираке в четверг, 28 ноября. В городе Насирия на юге страны силы безопасности открыли огонь по протестующим, когда те перекрыли мост, а затем собрались у полицейского участка. В результате действий стражей порядка, по данным агентства Reuters, погибли по меньшей мере 29 человек, передает УНН, в частности, ссылаясь на DW.