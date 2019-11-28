За день протестов в Ираке силовики убили несколько десятков митингующих
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Десятки людей погибли во время протестов в Ираке в четверг, 28 ноября. В городе Насирия на юге страны силы безопасности открыли огонь по протестующим, когда те перекрыли мост, а затем собрались у полицейского участка. В результате действий стражей порядка, по данным агентства Reuters, погибли по меньшей мере 29 человек, передает УНН, в частности, ссылаясь на DW.
Информагентство dpa со ссылкой на местных врачей сообщает о не менее 25 убитых и 224 раненых, многие из которых находятся в тяжелом состоянии.
В городе был введен комендантский час. Впрочем, несмотря на этот шаг, на улице Насирии вечером 28 ноября вышли тысячи людей для захоронения убитых правоохранителями.
Еще четыре человека погибли в Багдаде, где силовики обстреливали митингующих возле моста через реку Тигр из огнестрельного оружия, а также применяли резиновые пули. В столкновениях в городе Эн-Наджаф, где протестующие подожгли иранское консульство, в течение дня погибли еще два человека.
Между тем министерство иностранных дел Ирана осудило нападение на консульство страны в Эн-Наджафе. Тегеран требует “твердого ответа правительства Ирака на агрессоров”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европол заявляет о блокировании 26 тысяч единиц контента, связанного с “ИГ”
Проправительственное шиитское ополчение “Силы народной мобилизации” заявило, что беспорядки в Эн-Наджафе представляют угрозу для шиитского духовенства. Боевики будут применять силу против тех, кто будет угрожать шиитскому духовному лидеру аятолле Али Систани.
“Мы отрежем руку тому, кто попытается приблизиться к Али Систани”, — говорится в заявлении военизированного движения.
Между тем шиитский имам Муктада ас-Садр вновь призвал правительство уйти в отставку и предупредил протестующих, которые подожгли иранское консульство, что они рискуют спровоцировать насилие со стороны власти по отношению к себе. Если правительство не уйдет в отставку, это станет “началом конца Ираке”, подчеркнул он, цитирует агентство Reuters.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вице-президент США Пенс неожиданно прибыл в Ирак
Как сообщалось, протесты в Ираке вспыхнули 1 октября во Багдаде и распространились на другие города в стране. Протестующие выступают против безработицы, коррупции в правительстве и низкого качества услуг, в частности, отключение электроэнергии и нехватки воды.