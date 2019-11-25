Європол заявляє про блокування 26 тисяч одиниць контенту, пов’язаного з “ІД”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Спільна операція правоохоронних та судових органів Євросоюзу завдала “суворого удару” екстремістському угрупованню “Ісламська держава”. Про це йдеться в заяві Європолу 25 листопада, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
За даними правоохоронної організації Євросоюзу, протягом чотириденної організації вдалося приховати 26 тисяч одиниць контенту, пов’язаного з “ІД”, в тому числі відео та акаунти в соціальних мережах. Правоохоронці зв’язалися з дев’ятьма компаніями, в тому числі Google та Telegram, з вимогою видалити їх з мережі.
Угруповання “Ісламська держава” втратило більшу частину територій, які контролювало в Сирії та Іраку, проте продовжує розповсюджувати пропаганду онлайн.
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“Вони зникли зі значущої частини інтернету”, заявив журналістам речник офісу прокурора Бельгії Ерік ван де Сипт у штабквартирі Європолу в нідерландській Гаазі.
Крім того, поліція заарештувала в Іспанії чоловіка, якого підозрюють в тому, що він був одним із “головних поширювачів” онлайн-пропаганди “ІД”.
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“Європол і надалі працюватиме над заохоченням тісної співпраці, публічної та приватної, щоб завадити поширенню терористичної онлайн-пропаганди, і продовжить підтримувати забезпечення правосуддя установами країн-членів ЄС, щоб протидіяти терористичним атакам в інтернеті”, — йдеться в заяві Євроюсту, іншо установи ЄС, яка співпрацює з правоохоронними та судовими установами країн-членів блоку.
Операцію, яка тривала з 21 по 24 листопада, очолювала бельгійська поліція та прокуратура. До неї долучилися правоохоронні та судові установи Євросоюзу, Європол та Євроюст.
Як повідомляв УНН, компанія Twitter раніше інформувала про те, що перестає розміщувати рекламу державних ЗМІ в стрічках новин своїх користувачів. Громадські ЗМІ, що фінансуються за рахунок платників податків, це правило не торкнеться.