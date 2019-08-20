Twitter заборонив рекламу державних ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Соціальна мережа Twitter ввела заборону на публікацію реклами державних ЗМІ на своїй платформі, повідомляється в опублікованому на сайті компанії заяві, передає УНН.
"З сьогоднішнього дня ми перестанемо приймати рекламу від медіакомпаній, підконтрольних державі. Усі профілі, які потрапляють в цю категорію, можуть продовжувати публічну діяльність в Twitter, але без реклами", - йдеться в повідомленні.
Таке рішення компанія пояснила бажанням "захистити здорову дискусію і вільне спілкування". У заяві підкреслюється, що нововведення не торкнуться ЗМІ, що фінансуються платниками податків, а також присвячених виключно спорту, розваг і подорожей.
В якості критеріїв, за якими визначатимуться державні ЗМІ, Twitter називає "контроль редакційних матеріалів, фінансова залежність, втручання в роботу мовників, редакторів і журналістів, пряме і непряме політичний тиск, а також контроль над процесом створення і поширення інформаційного продукту".
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Медіакомпанії, що потрапляють в категорію державних, будуть індивідуально сповіщені найближчим часом, відзначається в заяві. Після цього вони зобов'язані протягом 30 днів видалити весь рекламний контент зі своїх акаунтів.
Нагадаємо, Facebook, Twitter і Google співпрацюватимуть для підвищення безпеки у інтернеті.