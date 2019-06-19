Facebook, Twitter і Google співпрацюватимуть для підвищення безпеки у інтернеті
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Компанії Google, Facebook і Twitter спільно з корпораціями у рекламній галузі планують підвищити захист користувачів у мережі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Financial Times.
Так, ряд компаній та брендів, серед яких, зокрема є Adidas та Mars, планують разом з технологічними компаніями розробити протоколи для захисту людей і брендів в інтернеті.
Процес спільної роботи цих компаній буде контролювати Всесвітня федерація рекламодавців. Зазначається, що до ініціативної групи також входять Mastercard, General Mills, GSK Consumer, Verizon Media.
"Ми маємо краще захищати користувачів мережі, працюючи та створюючи середовище, яке вирішить проблеми із залякуванням та дезінформацією, де персональні дані захищені та використовуються відповідально, де всі, особливо діти, краще захищені від шкоди", - йдеться у заяві федрації.
Видання зазначає, що перша зустріч між сторонами має відбутися 19 червня.
Нагадаємо, в ЄК оцінили роботу Facebook, Google та Twitter щодо боротьби з дезінформацією.