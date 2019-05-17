В ЄК оцінили роботу Facebook, Google та Twitter щодо боротьби з дезінформацією
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. В Єврокомісії привітали заходи, які платформи Facebook, Google та Twitter вживають для боротьби з дезінформацією, однак закликали посилити цілісність сервісів та деталізацію даних. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-реліз Європейської Комісії.
Повідомляється, що сьогодні Європейська Комісія опублікувала звіти та аналіз прогресу, досягнутого у квітні 2019 року Facebook, Google і Twitter для боротьби з дезінформацією.
Ці три інтернет-платформи раніше підписали Кодекс практики проти дезінформації і зобов'язалися щомісяця звітувати про заходи, вжиті перед виборами до Європейського Парламенту у травні 2019 року.
Так, в Єврокомісії привітали заходи, які платформи Facebook, Google та Twitter вживають проти маніпулятивної поведінки на своїх сервісах, включаючи операції з дезінформації, а також заходи щодо поліпшення контролю за розміщенням реклами.
"Проте потрібно ще більше заходів для посилення цілісності сервісів, включаючи рекламні послуги. Більше того, надані дані все ще не мають достатнього рівня деталізації, необхідного для незалежної і точної оцінки того, як політика платформ фактично сприяє зменшенню поширення дезінформації в ЄС", - йдеться у повідомленні.
В ЄК також висловили жаль з приводу того, що Google та Twitter не змогли розробити та впровадити політику ідентифікації та публічного розкриття тематичної реклами, що може стати джерелом громадських дебатів під час виборів, отже, схильні до дезінформації.
"Онлайн-платформи повинні впроваджувати на практиці ширший набір зобов'язань за Кодексом практики, зокрема, залучаючи традиційні засоби масової інформації до розробки індикаторів прозорості та надійності джерел інформації, щоб користувачі мали справедливий вибір перевіреної інформації", - додали в Єврокомісії.
Нагадаємо, раніше Євросоюз звинуватив Google, Facebook і Twitter у невиконанні обіцянок.