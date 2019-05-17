В ЄК оцінили роботу Facebook, Google та Twitter щодо боротьби з дезінформацією

КИЇВ. 17 травня. УНН. В Єврокомісії привітали заходи, які платформи Facebook, Google та Twitter вживають для боротьби з дезінформацією, однак закликали посилити цілісність сервісів та деталізацію даних. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-реліз Європейської Комісії.