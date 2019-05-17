В ЕК оценили работу Facebook, Google и Twitter по борьбе с дезинформацией
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Еврокомиссии приветствовали меры, которые платформы Facebook, Google и Twitter используют для борьбы с дезинформацией, однако призвали усилить целостность сервисов и детализацию данных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз Европейской Комиссии.
Сообщается, что сегодня Европейская Комиссия опубликовала отчеты и анализ прогресса, достигнутого в апреле 2019 года Facebook, Google и Twitter для борьбы с дезинформацией.
Эти три интернет-платформы ранее подписали Кодекс практики против дезинформации и обязались ежемесячно отчитываться о мерах, принятых перед выборами в Европейский парламент в мае 2019 года.
Так, в Еврокомиссии приветствовали меры, которые платформы Facebook, Google и Twitter используют против манипулятивного поведения на своих сервисах, включая операции по дезинформации, а также меры по улучшению контроля за размещением рекламы.
"Однако нужно еще больше мер по усилению целостности сервисов, включая рекламные услуги. Более того, предоставленные данные все еще не имеют достаточного уровня детализации, необходимого для независимой и точной оценки того, как политика платформ фактически способствует уменьшению распространения дезинформации в ЕС", - говорится в сообщении.
В ЕК также выразили сожаление по поводу того, что Google и Twitter не смогли разработать и внедрить политику идентификации и публичного раскрытия тематической рекламы, что может стать источником общественных дебатов на выборах, а следовательно, подвержены дезинформации.
"Онлайн-платформы должны внедрять на практике широкий набор обязательств по Кодексу практики, в частности, привлекая традиционные средства массовой информации к разработке индикаторов прозрачности и надежности источников информации, чтобы пользователи имели справедливый выбор проверенной информации", - добавили в Еврокомиссии.
Напомним, ранее Евросоюз обвинил Google, Facebook и Twitter в невыполнении обещаний.