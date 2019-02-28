Євросоюз звинуватив Google, Facebook і Twitter у невиконанні обіцянок
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Пошуковий сервіс Google, соціальні мережі Facebook і Twitter не виконують свої обіцянки щодо боротьби з недостовірними новинами. Про це йдеться в оприлюдненій 28 лютого заяві Єврокомісії, передає УНН.
Відомство зазначає, зокрема, що Facebook, усупереч домовленостям, у січні не надав результати розслідування щодо реклами, яка вводить в оману.
У свою чергу, згідно з заявою, Google не роз'яснив, що було зроблено для усунення дезінформації.
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Зокрема, Twitter не надіслав результатів щодо поліпшення контролю за розміщенням реклами.
У заяві Єврокомісії також наголошується, що напередодні виборів до Європарламенту компанії не продемонстрували прогресу.
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Восени 2018 року Євросоюз узгодив із Facebook, Twitter і Google добровільний регламент для боротьби з недостовірними новинами. Документ передбачає маркування політичної реклами, а також змушує корпорації боротися з інтернет-ботами, що поширюють недостовірну інформацію.
Як повідомляв УНН, Євросоюз розробив план, як боротися з дезінформацією і підвищувати медіаграмотність у ЗМІ та населення, вказавши в ньому шість способів.