ЄС розробив план щодо боротьби з дезінформацією

КИЇВ. 16 березня. УНН. Євросоюз розробив план, як боротися з дезінформацією і підвищувати медіаграмотність у ЗМІ та населення, вказавши в ньому шість способів. Доповідь на 244 сторінки про те, як боротися із завідомо брехливою інформацією, підготували 39 фахівців, які працювали над своїми пропозиціями протягом 10 тижнів, і представила комісар ЄС з цифрової економіки і питань суспільства Марія Габріель, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.