ЕС разработал план по борьбе с дезинформацией

КИЕВ. 16 марта. УНН. Евросоюз разработал план, как бороться с дезинформацией и повышать медиаграмотность у СМИ и населения, указав в нем шесть способов. Доклад на 244 страницы о том, как бороться с заведомо лживой информацией, подготовили 39 специалистов, работавших над своими предложениями в течение 10 недель, и представила комиссар ЕС по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.