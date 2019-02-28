Евросоюз обвинил Google, Facebook и Twitter в невыполнении обещаний
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Поисковый сервис Google, социальные сети Facebook и Twitter не выполняют свои обещания по борьбе с недостоверными новостями. Об этом говорится в обнародованном 28 февраля заявлении Еврокомиссии, передает УНН.
Ведомство отмечает, в частности, что Facebook, вопреки договоренностям, в январе не предоставил результаты расследования относительно рекламы, которая вводит в заблуждение.
В свою очередь, согласно заявлению, Google не разъяснил, что было сделано для устранения дезинформации.
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В частности, Twitter не прислал результатов по улучшению контроля за размещением рекламы.
В заявлении Еврокомиссии также отмечается, что накануне выборов в Европарламент компании не продемонстрировали прогресса.
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Осенью 2018 Евросоюз согласовал с Facebook, Twitter и Google добровольный регламент для борьбы с недостоверными новостями. Документ предусматривает маркировку политической рекламы, а также заставляет корпорации бороться с интернет-ботами, распространяющих недостоверную информацию.
Как сообщал УНН, Евросоюз разработал план, как бороться с дезинформацией и повышать медиаграмотность в СМИ и населения, указав в нем шесть способов.