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Евросоюз обвинил Google, Facebook и Twitter в невыполнении обещаний

Евросоюз обвинил Google, Facebook и Twitter в невыполнении обещаний

Киев  •  УНН

 • 10871 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Поисковый сервис Google, социальные сети Facebook и Twitter не выполняют свои обещания по борьбе с недостоверными новостями. Об этом говорится в обнародованном 28 февраля заявлении Еврокомиссии, передает УНН.

Ведомство отмечает, в частности, что Facebook, вопреки договоренностям, в январе не предоставил результаты расследования относительно рекламы, которая вводит в заблуждение.

В свою очередь, согласно заявлению, Google не разъяснил, что было сделано для устранения дезинформации.

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В частности, Twitter не прислал результатов по улучшению контроля за размещением рекламы.

В заявлении Еврокомиссии также отмечается, что накануне выборов в Европарламент компании не продемонстрировали прогресса.

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Осенью 2018 Евросоюз согласовал с Facebook, Twitter и Google добровольный регламент для борьбы с недостоверными новостями. Документ предусматривает маркировку политической рекламы, а также заставляет корпорации бороться с интернет-ботами, распространяющих недостоверную информацию.

Как сообщал УНН, Евросоюз разработал план, как бороться с дезинформацией и повышать медиаграмотность в СМИ и населения, указав в нем шесть способов.

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