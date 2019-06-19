Facebook, Twitter и Google будут сотрудничать для повышения безопасности в интернете
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Google, Facebook и Twitter совместно с корпорациями в рекламной отрасли планируют повысить защиту пользователей в сети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.
Так, ряд компаний и брендов, среди которых, в частности находятся такие известные представители как Adidas и Mars, планируют вместе с технологическими компаниями разработать протоколы для защиты людей и брендов в интернете.
Процесс совместной работы этих компаний будет контролировать Всемирная федерация рекламодателей. Отмечается, что в инициативную группу также входят Mastercard, General Mills, GSK Consumer, Verizon Media.
“Мы должны лучше защищать пользователей сети, работая и создавая среду, которая решит проблемы с запугиванием и дезинформацией, где персональные данные защищены и используются ответственно, где все, особенно дети, лучше защищены от вреда”, — говорится в заявлении федрации.
Издание отмечает, что первая встреча между сторонами должен состояться 19 июня.
Напомним, в ЕК оценили работу Facebook, Google и Twitter по борьбе с дезинформацией.