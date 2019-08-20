Twitter запретил рекламу государственных СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Социальная сеть Twitter ввела запрет на публикацию рекламы государственных СМИ на своей платформе, сообщается в опубликованном на сайте компании заявлении, передает УНН.
“С сегодняшнего дня мы перестанем принимать рекламу от медиакомпаний, подконтрольных государству. Все профили, которые попадают в эту категорию, могут продолжать публичную деятельность в Twitter, но без рекламы”, — говорится в сообщении.
Такое решение компания объяснила желанием “защитить здоровую дискуссию и свободное общение”. В заявлении подчеркивается, что нововведения не коснутся СМИ, финансируемые налогоплательщиками, а также посвященных исключительно спорта, развлечений и путешествий.
В качестве критериев, по которым будут определяться государственные СМИ, Twitter называет “контроль редакционных материалов, финансовая зависимость, вмешательство в работу вещателей, редакторов и журналистов, прямое и косвенное политическое давление, а также контроль над процессом создания и распространения информационного продукта”.
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Медиакомпании, попадающих в категорию государственных, будут индивидуально оповещены в ближайшее время, отмечается в заявлении. После этого они должны в течение 30 дней удалить весь рекламный контент со своих аккаунтов.
Напомним, Facebook, Twitter и Google будут сотрудничать для повышения безопасности в интернете.