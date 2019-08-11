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У США хочуть обмежити використання технологій розпізнавання обличчя

У США хочуть обмежити використання технологій розпізнавання обличчя

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Американський суд штату Іллінойс підтвердив право користувачів оскаржувати в суді порушення захисту приватної інформації з боку компанії Facebook, через використання нею технології розпізнавання обличчя. Суд відхилив відповідну апеляцію компанії. Про це повідомляє УНН спираючись на інформацію Голоса Америки.

“Це рішення — потужне визнання небезпеки необмеженого використання технологій розпізнавання обличчя, — йдеться в заяві Американського союзу з громадянських прав (ACLU). — Можливість одразу ідентифікувати обличчя і слідкувати за людьми створює потенціал для порушення приватності у безпрецедентних масштабах”.

Facebook стверджує, що є відкритим у застосуванні цих технологій і їх використання можна відключити. Запроваджена компанією в 2011 році функція “пропозиції для тег” дозволяє побудувати модель обличчя користувача, замірявши, зокрема, відстань між очима та інші параметри, пише NPR.

“Після створення моделі обличчя особи, Facebook може використовувати її для розпізнавання особи серед сотень мільйонів фото, які завантажують у Facebook кожного дня і визначати, чи перебуває особа в певному місці”, — написали судді.

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Декілька американських міст також обмежили використання цих технологій правоохоронними органами. Так, наприклад, УНН повідомляв, що в травні Сан-Франциско стало першим містом, де поліції заборонили користуватись технологіями розпізнавання обличчя.

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У багатьох країнах сьогодні немає ніяких заборон на використання технологій для ідентифікації особистості людини завдяки розпізнаванню обличь. Більше того, деякі держави активно експлуатують ці технології під приводом збільшення безпеки.

Так, наприклад, в Китаї діє “Система соціального кредиту” (або, іноді її ще називають “системою соціального рейтингу”) — система оцінки окремих громадян або організацій за різними параметрами, значення яких виходять за допомогою інструментів масового спостереження і використовують технологію аналізу великих даних. Ця система вперше почала реалізовуватися урядом Китаю в 2010-х роках. Протягом впровадження цієї системи активно використовувалась система розпізнавання облич громадян Китаю задля контролю їх діяльності та збереження безпеки. Таким чином, у лютому цього року дані стеження за мільйонами китайських мусульман потрапили в інтернет.

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А в іншій, сусідній для України державі, Російській Федерації, сервіс з розпізнавання облич Findface, розроблений російською компанією NtechLab, який колись був у відкритому доступі для всіх користувачів інтернет та надавав послуги для пошуку людей у соціальній мережі “Вконтакте” за їх фотографіями, зараз став суто платним сервісом, та почав надавати послуги російській державі та бізнесу.

“Ми створюємо рішення, які дозволяють бачити людей. Непомітні, швидкі і точні, здатні за долю секунди ідентифікувати людину в багатотисячному натовпі”, — йдеться на сайті цього сервісу.

Так, наприклад, в липні цього року УНН писав про те, що російський додаток FaceApp, який робить обличчя “старим”, може порушувати конфіденційність користувачів збираючи їх дані на свої сервера без дозволу самих користувачів. Компанія, у свою чергу, такі звинувачення відкинула.

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