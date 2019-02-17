Дані стеження за мільйонами китайських мусульман потрапили в інтернет
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Китайські бази даних з результатами стеження за 2,6 млн жителів північно-західного регіону Сіньцзяна - в основному уйгурів та інших мусульманськмх меншин - потрапили в мережу інтернет. Про це повідомив експерт з кібербезпеки Віктор Геверс із некомерційної організації GDI Foundation, передає УНН з посиланням на Financial Times.
Як повідомило видання, Геверс знайшов базу даних, у якій є ідентифікаційні номери, домашні адреси, фотографії кількох мільйонів громадян Китаю. Тільки за одну добу до бази потрапили 6,7 млн координат GPS, які за допомогою програми з розпізнавання облич були пов'язані з конкретними людьми.
Стеження проводили поліцейські за допомогою програмного забезпечення з розпізнавання облич компанії SenseNets. База даних SenseNets перебувала у вільному доступі на онлайновому сервері без пароля для входу на сайт протягом півроку. Втім після повідомлення Геверса, доступ до бази закрили.
При цьому видання зазначило, що Китай проводить дискримінаційну політику по відношенню до мусульманських нацменшин, зокрема до уйгурів. Тільки протягом останніх двох років Пекін розмістив більше 1 млн мусульман в спеціальні табори в Синьцзяні. На думку влади, таким чином вони запобігають проявам екстремізму в країні.
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість введення санкцій проти Китаю під приводом порушення ним прав людини в відношенні населення Сіньцзян-Уйгурського автономного району (СУАР).