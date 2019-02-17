Дані стеження за мільйонами китайських мусульман потрапили в інтернет

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Китайські бази даних з результатами стеження за 2,6 млн жителів північно-західного регіону Сіньцзяна - в основному уйгурів та інших мусульманськмх меншин - потрапили в мережу інтернет. Про це повідомив експерт з кібербезпеки Віктор Геверс із некомерційної організації GDI Foundation, передає УНН з посиланням на Financial Times.