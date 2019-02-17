Данные слежения за миллионами китайских мусульман попали в интернет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Китайские базы данных с результатами наблюдения за 2,6 млн жителей северо-западного региона Синьцзяна - в основном уйгуров и других мусульманськмх меньшинств - попали в сеть интернет. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Виктор Геверс с некоммерческой организации GDI Foundation, передает УНН со ссылкой на Financial Times.
Как сообщило издание, Геверс нашел базу данных, в которой есть идентификационные номера, домашние адреса, фотографии нескольких миллионов граждан Китая. Только за одни сутки в базу попали 6,7 млн координат GPS, которые с помощью программы по распознаванию лиц были связаны с конкретными людьми.
Слежку проводили полицейские с помощью программного обеспечения по распознаванию лиц компании SenseNets. База данных SenseNets находилась в свободном доступе на онлайновом сервере без пароля для входа на сайт в течение полугода. Впрочем, после сообщения Геверс доступ к базе закрыли.
При этом издание отметило, что Китай проводит дискриминационную политику по отношению к мусульманским нацменьшинствам, в частности к уйгурам. Только за последние два года Пекин разместил более 1 млн мусульман в специальные лагеря в Синьцзяне. По мнению властей, таким образом они предотвращают проявления экстремизма в стране.
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Китая под предлогом нарушения им прав человека в отношении населения Синьцзян-Уйгурского автономного района.