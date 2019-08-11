В США хотят ограничить использование технологий распознавания лиц

“Это решение — мощное признание опасности неограниченного использования технологий распознавания лица, — говорится в заявлении Американского союза по гражданским правам (ACLU). — Возможность сразу идентифицировать лица и следить за людьми создает потенциал для нарушения приватности в беспрецедентных масштабах”.

Facebook утверждает, что является открытым в применении этих технологий и их использования можно отключить. Введенная компанией в 2011 году функция “предложения для тега” позволяет построить модель лица пользователя, замерив, в частности, расстояние между глазами и другие параметры, пишет NPR.

“После создания модели лица человека, Facebook может использовать ее для распознавания лица среди сотен миллионов фото, которые загружают в Facebook каждый день и определять, находится ли лицо в определенном месте”, — написали судьи.

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Несколько американских городов также ограничили использование этих технологий правоохранительными органами. Так, например, ранее УНН сообщал, что в мае Сан-Франциско стал первым городом, где полиции запретили пользоваться технологиями распознавания лица.

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Во многих странах сегодня нет никаких запретов на использование технологий для идентификации личности человека благодаря распознавания лиц. Более того, некоторые государства активно эксплуатируют эти технологии под предлогом повышения безопасности.

Так, например, в Китае действует “Система социального кредита” (или, иногда ее еще называют “системой социального рейтинга”) — система оценки отдельных граждан или организаций по различным параметрам, значения которых получаются с помощью инструментов массового наблюдения и используют технологию анализа больших данных. Эта система впервые начала реализовываться правительством Китая в 2010-х годах. В течение внедрения этой системы активно использовалась система распознавания лиц граждан Китая для контроля их деятельности и сохранения безопасности. Таким образом, в феврале этого года данные слежения за миллионами китайских мусульман попали в интернет.

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А в другом, соседнем для Украины государстве, Российской Федерации, сервис распознавания лиц Findface, разработаный российской компанией NtechLab, который когда-то был в открытом доступе для всех пользователей интернет и предоставлял услуги для поиска людей в социальной сети “Вконтакте” по их фотографиям, сейчас стал сугубо платным сервисом, и начал предоставлять услуги российскому государству и бизнесу.

“Мы создаем решения, которые позволяют видеть людей. Незаметные, быстрые и точные, способные за доли секунды идентифицировать человека в многотысячной толпе”, — написано на сайте сервиса.

Так, например, в июле этого года УНН писал о том, что российский приложение FaceApp, которое делает лицо “старым”, может нарушать конфиденциальность пользователей собирая их данные на свои сервера без разрешения самих пользователей. Компания, в свою очередь, такие обвинения отвергла.

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