ФБР шукає підрядників для виявлення загроз серед користувачів Twitter і Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США шукає приватних підрядників для збору і обробки колосального обсягу даних користувачів соціальних платформ Twitter, Facebook і Instagram з кінцевою метою оперативного виявлення загроз ззовні і всередині країни. Про це повідомила в четвер телекомпанія CNN, передає УНН.
За даними видання, ФБР приступила до конфіденційного пошуку таких підрядників ще на початку липня. Бюро потрібен “доступ в режимі реального часу до повного набору обмінів в соціальних мережах”, щоб краще відбивати загрози з боку терористичних угруповань та інших внутрішніх загроз. В ідеалі ФБР хотіла б отримувати своєчасні сигнали про підготовку в США диверсіях або акціях так званих “терористів домашнього розливу”, а також в разі необхідності швидко отримувати IP-адреси, номери посвідчень особи і телефони потрібних осіб.
Як нагадує телекомпанія, ФБР в 2016 році оголосило про наймання аналітичної компанії Dataminr для “ведення пошуку на платформі Twitter в режимі, близькому до реального часу, з використанням індивідуально підібраних фільтрів”. Телекомпанія не виключає, що бюро зараз розширює сферу діяльності Dataminr. CNN звернулася до ФБР за коментарями, але отримала відмову.
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Телекомпанія звертає увагу на те, що плани ФБР йдуть врозріз з політикою інших відомств федерального уряду, які, навпаки, вимагають від соціальних мереж посилення методів захисту персональних даних користувачів. У липні Федеральна торгова комісія США оштрафувала Facebook на 5 млрд доларів в рамках розслідування у зв’язку з передачею компанією особистих даних користувачів сторонньої компанії для використання в маркетингових цілях.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, видання NBC заявило, що керівництво Facebook продавало і обмінювало особисті дані користувачів.
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