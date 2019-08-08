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ФБР ищет подрядчиков для выявления угроз среди пользователей Twitter и Facebook

ФБР ищет подрядчиков для выявления угроз среди пользователей Twitter и Facebook

Киев  •  УНН

 • 17345 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Федеральное бюро расследований (ФБР) США ищет частных подрядчиков для сбора и обработки колоссального объема данных пользователей социальных платформ Twitter, Facebook и Instagram с конечной целью оперативного выявления угроз извне и внутри страны. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN, передает УНН.

По данным издания, ФБР приступила к конфиденциальной поиска таких подрядчиков еще в начале июля. Бюро нужен “доступ в режиме реального времени к полному набору обменов в социальных сетях”, чтобы лучше отражать угрозы со стороны террористических группировок и других угроз. В идеале ФБР хотела бы получать своевременные сигналы о подготовке в США диверсиях или акциях так называемых “террористов домашнего разлива”, а также в случае необходимости быстро получать IP-адреса, номера удостоверений личности и телефоны нужных лиц.

Как напоминает телекомпания, ФБР в 2016 году объявило о найме аналитической компании Dataminr для “ведения поиска на платформе Twitter в режиме, близкому к реальному времени, с использованием индивидуально подобранных фильтров”. Телекомпания не исключает, что бюро сейчас расширяет сферу деятельности Dataminr. CNN обратилась в ФБР за комментариями, но получила отказ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Twitter признал, что использовал данные пользователей без разрешения

Телекомпания обращает внимание на то, что планы ФБР идут вразрез с политикой других ведомств федерального правительства, которые, наоборот, требуют от социальных сетей усиление методов защиты персональных данных пользователей. В июле Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Facebook на 5 млрд долларов в рамках расследования в связи с передачей компанией личных данных пользователей сторонней компании для использования в маркетинговых целях.

Напомним, как сообщал УНН, издание NBC заявил, что руководство Facebook продавало и обменивали личные данные пользователей.

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