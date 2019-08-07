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Twitter визнав, що використовував дані користувачів без дозволу

Twitter визнав, що використовував дані користувачів без дозволу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Керівництво соціальної мережі Twitter принесло у вівторок вибачення за те, що протягом приблизно року використовувало дані деяких користувачів без їх дозволу. Про це йдеться в опублікованому на сайті соцмережі заяві, передає УНН.

Згідно із заявою, якщо користувачі переглядали в соцмережі рекламу в телефоні про будь-якому мобільному додатку, після чого якимось чином взаємодіяли з цим додатком (наприклад, встановлювали його), Twitter міг розкривати деякі дані про них своїм партнерам, навіть якщо люди не давали на це свого дозволу. Ця проблема існувала з травня 2018 року. Крім того, з вересня того ж року Twitter міг показувати користувачам рекламу на основі припущень про тип їх мобільного пристрою, не запитавши у них дозволу на обробку такої інформації. 5 серпня поточного року несправність була виявлена ​​і усунена соцмережею.

“Ви довіряєте, що ми слідуємо вашим вибором, а в цей раз ми підвели. Ми приносимо вибачення за те, що це сталося, і вживаємо заходів, щоб упевнитися, що ми не повторимо таку помилку”, — вказується в публікації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сайти з Facebook-кнопкою “Like” зобов’язали попереджати користувачів про збір даних

У той же час в заяві наголошується, що паролі, облікові записи електронної пошти та інші подібні відомості не передавалися в треті руки. Twitter не має даних про те, інформація яких саме користувачів могла використовуватися таким чином, а також скільки людей могли постраждати.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, видання NBC заявило, що керівництво Facebook продавало і обмінювало особисті дані користувачів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Один з творців Facebook розкритикував Цукерберга

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