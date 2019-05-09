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Один з творців Facebook розкритикував Цукерберга

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Контроль Марка Цукерберга над основними соцмережами забезпечує йому колосальний вплив, і це викликає тривогу. Таку думку висловив у четвер на сторінках газети The New York Times один з творців Facebook Кріс Хьюз, який займає нині посаду старшого радника в Інституті Рузвельта, передає УНН.

“Вплив, яким володіє Марк, колосально і набагато перевершує вплив кого б то не було в приватному секторі або в уряді, — пише він. — Він контролює три основні комунікаційні платформи — Facebook, Instagram і WhatsApp, якими щодня користуються мільярди людей. Рада директорів Facebook грає швидше консультативну, аніж контролюючу роль, оскільки Марку належать близько 60% голосуючих акцій. Марк самостійно може прийняти рішення про те, яким чином змінювати алгоритми Facebook з тим, щоб визначати, що саме читають люди в своїх новинних стрічках і які саме умови конфіденційності вони можуть використовувати”.

Цукерберг, як зазначив Хьюз, “встановлює правила для того, яким чином відрізняти заклики до насильства і мови підбурювання від висловлювань просто зухвалого характеру, і він може за бажанням покінчити з конкурентами, викупивши їх, блокуючи або копіюючи їх”.

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За словами Кріса Хьюза, у нього викликає невдоволення те, що Цукерберг, зосередившись на питаннях зростання соцмережі, “пожертвував безпекою і культурою спілкування, обмінявши їх на кліки”.

“Я розчарований тим, що і я сам, і група, яка стояла біля витоків Facebook, що ми не продумали ретельно питання про те, як саме алгоритм складання новинної стрічки може змінити нашу культуру, вплинути на хід виборів та посилити позиції лідерів націоналістів, — зазначив він. — Я стурбований тим, що Марк оточив себе групою співробітників, які підтримують його позиції замість того, щоб оскаржувати їх”.

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На думку Кріса Хьюза, “американський уряд повинен зробити дві речі: зламати монополію Facebook і регулювати діяльність компанії з тим, щоб вона була більшою мірою підзвітна американцям”.

Facebook — одна з провідних соціальних мереж в світі. Вона була заснована 4 лютого 2004 року Марком Цукербергом, Крісом Хьюзом, Дастіном Московіцем і Едуардо Саверіном в період навчання в Гарвардському університеті. Її щомісячна аудиторія перевищує 1,94 млрд користувачів у всьому світі. Глава Facebook Цукерберг раніше не раз заявляв, що соцмережа має намір сприяти збільшенню числа користувачів інтернету до 5 млрд до 2030 року.

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Нагадаємо, як повідомляв УНН, видання NBC заявило, що керівництво Facebook продавало і обмінювало особисті дані користувачів.

Зокрема, уповноважений з питань конфіденційності Нової Зеландії Джон Едвардс назвав адміністрацію компанії Facebook “морально збанкрутілими патологічними брехунами”.

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