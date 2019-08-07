Twitter признал, что использовал данные пользователей без разрешения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Руководство социальной сети Twitter принесло во вторник извинения за то, что в течение примерно года использовало данные некоторых пользователей без их разрешения. Об этом говорится в опубликованном на сайте соцсети заявлении, передает УНН.
Согласно заявлению, если пользователи просматривали в соцсети рекламу в телефоне о любом мобильном приложении, после чего каким-то образом взаимодействовали с этим приложением (например, устанавливали его), Twitter мог раскрывать некоторые данные о них своим партнерам, даже если люди не давали на это своего разрешения. Эта проблема существовала с мая 2018 года. Кроме того, с сентября того же года Twitter мог показывать пользователям рекламу на основе предположений о типе их мобильного устройства, не спросив у них разрешения на обработку такой информации. 5 августа текущего года неисправность была обнаружена и устранена соцсетью.
“Вы доверяете, что мы следуем вашему выбору, а в этот раз мы вас подвели. Мы приносим извинения за то, что это произошло, и принимаем меры, чтобы удостовериться, что мы не повторим такую ошибку”, — указывается в публикации.
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В то же время в заявлении отмечается, что пароли, учетные записи электронной почты и другие подобные сведения не передавались в третьи руки. Twitter не располагает данными о том, информация которых именно пользователей могла использоваться таким образом, а также сколько людей могли пострадать.
Напомним, как сообщал УНН, издание NBC заявило, что руководство Facebook продавало и обменивали личные данные пользователей.
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