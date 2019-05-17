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У Сан-Франциско поліції заборонили користуватись технологіями розпізнавання обличчя

У Сан-Франциско поліції заборонили користуватись технологіями розпізнавання обличчя

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Сан-Франциско стало першим містом США, яке заборонило використання технологій розпізнавання обличчя на місцевому рівні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

Наглядова рада міста прийняла це рішення вісьмома голосами проти одного. Рішення забороняє поліції та урядовим установам використовувати технології з розпізнавання обличчя а також нових технологій слідкування, таких як автоматичні зчитувачі автомобільних номерів.

Заборона не розповсюджується на бізнесменів, приватних осіб та федеральні установи, такі як адміністрація безпеки на транспорті, що здійснює контроль в аеропорту.

Технології розпізнавання обличчя недосконалі і їх використання критикували за те, що жінок та представників різних рас, крім білої, частіше затримували, ніж білих чоловіків.

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Ці технології також критикували за можливі зміни, які вони можуть спричинити у житті суспільства. Вудро Герцог та Іван Селінжер, які, відповідно, є професорами права та філософії, минулого року видали спільну публікацію, де твердили, що технологія розпізнавання обличчя є шкідливою для суспільства, пише Vox.

“Просто наявність систем розпізнавання обличчя, яка часто є невидимою, шкодить громадянським свободам, бо люди діють інакше, якщо вони підозрюють, що за ними ведеться спостереження”, — заявляють вони. Дослідники побоюються, що це зашкодить свободі слова, зібрань та релігії.

Прибічники використання розпізнавання обличчя поліцією стверджують, що технологія може бути корисною у пошуку дітей, які загубились, або осіб похилого віку.

Хоча рішення Сан-Франциско є перемогою для противників технологій розпізнавання обличчя, однак, не варто думати, що американці загалом виступають проти цієї технології, пише CNBC. CLEAR, компанія, що працює в сфері біометричної безпеки зростає дуже швидко і за вісім місяців додала ще мільйон членів.

Компанія вже продає пиво та квитки та спортивні події в Сіетлі. “Ваші відбитки пальців — це Ваш вік та кредитка”, — говорить представниця компанії.

Як повідомляв УНН, кількість встановлених у столиці України відеокамер із функцією розпізнавання облич та номерних знаків автомобілей сягає 7 тисяч.

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