У Сан-Франциско поліції заборонили користуватись технологіями розпізнавання обличчя

Наглядова рада міста прийняла це рішення вісьмома голосами проти одного. Рішення забороняє поліції та урядовим установам використовувати технології з розпізнавання обличчя а також нових технологій слідкування, таких як автоматичні зчитувачі автомобільних номерів.

Заборона не розповсюджується на бізнесменів, приватних осіб та федеральні установи, такі як адміністрація безпеки на транспорті, що здійснює контроль в аеропорту.

Технології розпізнавання обличчя недосконалі і їх використання критикували за те, що жінок та представників різних рас, крім білої, частіше затримували, ніж білих чоловіків.

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Ці технології також критикували за можливі зміни, які вони можуть спричинити у житті суспільства. Вудро Герцог та Іван Селінжер, які, відповідно, є професорами права та філософії, минулого року видали спільну публікацію, де твердили, що технологія розпізнавання обличчя є шкідливою для суспільства, пише Vox.

“Просто наявність систем розпізнавання обличчя, яка часто є невидимою, шкодить громадянським свободам, бо люди діють інакше, якщо вони підозрюють, що за ними ведеться спостереження”, — заявляють вони. Дослідники побоюються, що це зашкодить свободі слова, зібрань та релігії.

Прибічники використання розпізнавання обличчя поліцією стверджують, що технологія може бути корисною у пошуку дітей, які загубились, або осіб похилого віку.

Хоча рішення Сан-Франциско є перемогою для противників технологій розпізнавання обличчя, однак, не варто думати, що американці загалом виступають проти цієї технології, пише CNBC. CLEAR, компанія, що працює в сфері біометричної безпеки зростає дуже швидко і за вісім місяців додала ще мільйон членів.

Компанія вже продає пиво та квитки та спортивні події в Сіетлі. “Ваші відбитки пальців — це Ваш вік та кредитка”, — говорить представниця компанії.

Як повідомляв УНН, кількість встановлених у столиці України відеокамер із функцією розпізнавання облич та номерних знаків автомобілей сягає 7 тисяч.