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В Сан-Франциско полиции запретили пользоваться технологиями распознавания лиц

В Сан-Франциско полиции запретили пользоваться технологиями распознавания лиц

Киев  •  УНН

 • 16411 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Сан-Франциско стал первым городом США, которое запретило использование технологий распознавания лиц на местном уровне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Наблюдательный совет города принял это решение восемью голосами против одного. Решение запрещает полиции и правительственным учреждениям использовать технологии по распознаванию лица а также новых технологий слежения, таких как автоматические считыватели автомобильных номеров.

Запрет не распространяется на бизнесменов, частных лиц и федеральные учреждения, такие как администрация безопасности на транспорте, которое осуществляет контроль в аэропорту.

Технологии распознавания лица несовершенны и их использование критиковали за то, что женщин и представителей различных рас, кроме белой, чаще задерживали, чем белых мужчин.

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Эти технологии также критиковали за возможные изменения, которые они могут вызвать в жизни общества. Вудро Герцог и Иван Селинжер, которые, соответственно, являются профессорами права и философии, в прошлом году выдали совместную публикацию, где утверждали, что технология распознавания лица является вредной для общества, пишет Vox.

"Просто наличие систем распознавания лица, которая часто является невидимой, вредит гражданским свободам, потому что люди действуют иначе, если они подозревают, что за ними ведется наблюдение", - заявляют они. Исследователи опасаются, что это повредит свободе слова, собраний и религии.

Сторонники использования распознавания лица полицией утверждают, что технология может быть полезной в поиске детей, которые потерялись, или пожилых людей.

Хотя решение Сан-Франциско является победой для противников технологий распознавания лиц, однако, не стоит думать, что большинство американцев выступают против этой технологии, пишет CNBC. CLEAR, компания, работающая в сфере биометрической безопасности растет очень быстро и за восемь месяцев добавила еще миллион членов.

Компания уже продает пиво и билеты и спортивные события в Сиэтле. "Ваши отпечатки пальцев - это Ваш возраст и кредитка", - говорит представитель компании.

Как сообщал УНН, количество установленных в столице Украины видеокамер с функцией распознавания лиц и номерных знаков автомобилей достигает 7 тысяч.

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